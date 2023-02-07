Çin'den arama kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı

Çin'in sivil bir kurtarma kuruluşu olan Ramunion'un Zhejiang Kurtarma Ekibinden sekiz kurtarma uzmanı, büyük depremlerin ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Ekip Salı günü erken saatlerde yaptıkları basın açıklamasında, can dedektörleri, söküm operasyonları için araçlar ve bir kurtarma köpeği ile Çarşamba öğleden sonra Türkiye'deki afet bölgesine varmayı beklediklerini söyledi.

Sekiz kurtarma görevlisinin de uluslararası kurtarma operasyonlarında büyük deneyime sahip olduğu belirtildi.

2008 yılında kurulan Ramunion kurtarma ekibi, 16'sı Çin dışında olmak üzere 287 kurtarma görevine katıldı.