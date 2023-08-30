Çin'den ABD'ye 'ticari meseleleri siyasallaştırmama' uyarısı

Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'de görüştüğü ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'ya ABD’nin “iktisat ve ticareti siyasallaştırma” yönündeki adımlarının ülkeler arasındaki güveni zedeleyeceğini söyledi.

Başbakan Li iki ülkenin işletmeleri ve halklarının çıkarlarını görmezden gelen bu adımların küresel ekonomiye feci etkileri olacağını belirtti.

ABD bu tür önlemlerin ulusal güvenlik için gerekli olduğunda ısrar ederken Çin bunların ekonomik gelişmeyi etkilemesine vurgu yaptı.

ABD Ticaret Bakanı Raimondo ülkeler arasındaki gergin ticari ilişkileri onarmak için Çin'e 4 günlük bir ziyarette bulundu. Ziyaret, Biden’ın Çin’de yüksek teknoloji alanında belli Amerikan yatırımlarını sınırlandıran kararnamesinin ardından gerçekleşti. Çin bu kararnameyi küreselleşme karşıtı olarak niteleyerek kınamıştı.

Li ve Raimondo arasındaki görüşmede Li, ülkelerin "iki taraf için yarar sağlayan işbirliğinin" güçlendirilmesine ve karşı karşıya gelmekten kaçınılmasına vurgu yaptı. Raimondo ise ABD’nin Çin'le "iki küresel güç olarak birlikte çalışmak ve insanlık için doğru olanı yapmak istediğini" öne sürdü.

Raimondo'nun bugün Şangay'ı ziyaret ederek yerel yetkililerle görüşmesinin ardından Çin ziyareti sona eriyor.