Çin'den ABD'li savunma şirketleri Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım

Çin yönetimi, ABD'nin Tayvan'a silah satmasına karşılık ABD'li savunma şirketleri Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, yaptığı açıklamada, ABD'nin Tayvan'a silah satışının bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığını belirtti.

Konuya ilişkin bugün ayrı bir açıklama yapan Pekin, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i hedef almasının bir hata olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Bazı ABD yetkilileri, Çin'le uzun vadeli ve keskin bir mücadele istiyor. Bu, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak tam ölçekli cepheleşmesine yol açabilir" dedi.

Wang, ABD'nin Tayvan'ı Hint Pasifik planına dahil etme girişiminin "Çin'in gelişimini kontrol alma" konusunda "yanlış sinyal"e neden olduğunu sözlerine ekledi.

ABD, Tayvan'a 100 milyon dolar değerinde silah tedariği sağlayacağını açıklamıştı.