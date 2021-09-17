Çin'deki depremde en az 150 ton votka döküldü

Çin menşeli Wangyi haber portalının haberine göre 16 Eylül'de Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde meydana gelen deprem nedeniyle bir şarap şirketinin deposuna bulunan 150 tondan fazla baijiunun döküldüğünü bildirdi.

Habere göre, deprem Luzhou Şehrindeki Luzhou Chennianjiao Şarap fabrikasının deposunda 170'den fazla seramik testiye zarar vererek büyük sızıntıya neden oldu.

Baijiu kelime kökeni Çince 'berrak likör' anlamına gelen bir alkollü içki. Genel olarak hacmen yüzde 35 ile yüzde 60 arasında alkol içeren renksiz bir likör olan baijiu yapınında farklı tahıl ürünleri kullanılıyor.

Bazı bölgelerde yapınımda pirinç kullanabilirken, genellikle buğday, arpa, darı veya gözyaşı otu (Eyüp'ün Gözyaşları) olarak adlandırılan endemik bir bitki kullanılarak elde ediliyor. Baijiu üretiminde kullanılan başlangıç ​​kültürü, genellikle toz haline getirilmiş buğday tanesinden veya buharda pişirilmiş pirinçten yapılıyor.

Açıklığı nedeniyle baijiu, diğer Doğu Asya likörleri Japonya'daki shōchū (hacmen 25) veya Kore'deki soju'yla (hacmen 20-45) benzerlik gösteriyor, ancak daha yüksek alkollü üretilenleriyse votkayla karşılaştırılıyor.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yerel saatle dün 04.33'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Eyalet hükümeti, depremin kontulara zarar verdiğini ve 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.