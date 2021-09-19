Çin'de yolcu gemisi alabora oldu: 9 ölü, 6 kayıp

Liupanşui şehri hükümeti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bir yolcu gemisinin nehirde alabora olduğunu ve dokuz kişinin öldüğünü, sekiz kişinin daha kayıp olduğunu bildirdi.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, olay Cumartesi günü yerel saatle 16.50'de Zangke Nehri üzerinde bir gemi alabora oldu. Pazar günü saat 08:10 itibariyle 31 kişi kurtarıldı ve sularda 9 ceset bulundu.

Arama ve kurtarma operasyonu devam ediyor ve yerel kolluk kuvvetleri soruşturma başlattı.