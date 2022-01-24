Çin'de yapılan araştırmaya göre bazı alkollü içkiler Covid-19 riskini azaltabiliyor

Çin'in Chongqing Askeri Tıp Üniversitesi ve Shenzhen Kangning Hastanesi'nden biliminsanlarının yürüttüğü çalışma haftada en az 5 kadeh şarap tüketenlerin Covid-19'a yakalanma risklerinin, içki içmeyenlere göre önemli oranda düşük olduğu sonucuna ulaştı.

Frontiers In Nutrition'da yayınlanan makaleye göre farklı alkollü içkilerin Covid-19'la olan bağlantısı değişiklik gösterebiliyor. Çalışmaya göre tüketim sıklığı ve miktarı ne olursa olsun bira ve elma şarabı tüketimi Covid-19 riskini artırırken, haftada üç veya üzeri sıklıkta tüketilen beyaz şarap ve şampanya, 5 ila üzeri kadeh içilmesi durumunda Covid-19 riskini azaltıyor.

Söz konusu çalışmaya 16 bin 559'u Covid-19 testi pozitif çıkmış, 473 bin 957 kişi dahil edildi. Alkollü içki tüketiminin Covid-19 riski ve ilişkili mortaliteyle ilişkisini değerlendirmek için çok değişkenli lojistik regresyon analizleri kullanılan çalışmada alkol tüketimi miktarı ile Covid-19 riski arasındaki doğrusal olmayan ilişki değerlendirildi.

Çalışmanın sonucuna göre kırmızı şarap, beyaz şarap ve şampanya Covid-19 riskini azaltma şansına sahip. Ancak bira, elma şarabı ve ağır alkollü içeceklerin tüketilmesi ve yoğun içilmesiyse tavsiye edilmiyor.