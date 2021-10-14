Çin’de üretici enflasyonu 26 yılın zirvesinde

Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin (NBS) açıkladığı verilere göre, üretici fiyatları endeksi (ÜFE) Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı ve Kasım 1995’ten beri en yüksek seviyesine ulaştı

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ise geçen ay yıllık bazda yüzde 0,7 arttı. Tüketici enflasyonu önceki ay yüzde 0,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bloomberg'in haberine göre NBS’ye göre, ÜFE’deki sıçrama temel olarak kömür fiyatlarında ve diğer enerji yoğun ürünlerdeki keskin yükselişlerden destek buluyor. Hızla artan kömür fiyatları ve enerji tüketimini kısmaya yönelik politika adımları elektrik enerjisi darlığına neden oldu ve bu durum, Eylül ayında 20’den fazla bölgede sınırlı elektrik tahsisine ve fabrikaların üretimi durdurmalarına yol açtı. Ham petrol gibi diğer emtia fiyatları da artmaya devam ediyor. Bloomberg Emtia Endeksi geçen ay yüzde 5 yükseldi.

China Renaissance Securities Hong Kong makro ve strateji araştırma müdürü Bruce Pang, “ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın açılması, üretime dönük sektörlerin artan maliyetleri tüketici kesime aktarması için baskıları artırıyor” dedi.

Kömür vadeli kontratlarının rekor seviyelere çıkması ve hükümetin elektrik fiyatlarında artışa izin vermesi ile birlikte, enflasyon baskıları muhtemelen devam edecek ve tüketicilere yansımaya başlayacak. Nomura Holdings Inc., yükselen elektrik fiyatlarının tüketici enflasyonunda 2022’nin üçüncü çeyreğine kadar 0,4 yüzde puan artışa neden olacağını hesapladı.

Ağustos ayında 8,7 puan olan üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki fark Eylül ayında 10 puana çıkarak 1993’ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.