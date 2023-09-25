Çin'de kömür madeninde çıkan yangında 16 işçi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guicou eyaletinin yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Pancou şehrindeki Şanciaoşu Kömür Madeni'nde dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Devlete ait Guicou Panciang Rafine Kömür Şirketi tarafından işletilen madendeki yangında 16 işçi hayatını kaybetti.

Yangının ocaktan kömür çıkaran platformun taşıma kayışının tutuşmasıyla başladığı, alevlerin girişi kapatmasıyla işçilerin içeride mahsur kaldığı kaydedildi.

Acil Yönetim Bakanlığı, kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere bir çalışma ekibini eyalete gönderdi, ikincil kazalara yol açabilecek güvenlik risklerinin giderilmesini istedi.

Çin Devlet Konseyine bağlı Çalışma Güvenliği Komisyonu da yangının sebebinin belirlenmesi ve sorumluların cezalandırması için soruşturma talimatı verdi.

Olayın ardından eyaletteki madenlerin faaliyetine bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Yılda 52,5 milyon ton kömür üretilen eyalet, Çin'in kok kömürü tedarikinin yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor. (AA)