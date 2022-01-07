Çin'de kamu binasında patlama

Çin'in güneybatı bölgesinde yer alan Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wulong bölgesindeki bir kamu binasında yerel saatle 12.10'da patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yerel yetkililere göre patlamanın ardından meydana gelen çökme nedeniyle 20'den fazla kişi içeride mahsur kaldı. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, görgü tanıkları patlama sırasında çalışanların öğle yemeği molasında olduğunu dile getirdi.

Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. (İHA)