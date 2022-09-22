Çin'de eski adalet bakanına yolsuzluk suçlamasıyla idam cezası

Çin'in eski Adalet Bakanı Fu Zhenghua, rüşvet almak ve suçluların yasa dışı faaliyetlerine aracılık etmek suçlamalarıyla iki yıl ertelemeyle idam cezasına mahkum edildi.

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) aktardığı habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Çinping'in başlattığı üst düzey yetkililere yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında mahkumiyet alan Fu Zhenghua'nın 2005-2021 yılları arasında Pekin'de bakanlık ve polis şefliği yaptığı dönemde, yetkilerini kötüye kullandığını itiraf ettiği bildirildi.

China Daily'de yayımlanan habere göre, bu dönemde Fu'nun yaptığı yasa dışı faaliyetler karşılığında 117 milyon yuan (yaklaşık 16,5 milyon dolar) rüşvet aldığı bildirildi. Fu Zhenghua'ya yönelik şuçlamalar arasında kardeşi Fu Weihua'nın yasa dışı aktivitelerine yardımcı olmak da bulunuyordı.

CCTV, Fu'nun cezasının hafifletilmesi halinde şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağını aktardı.