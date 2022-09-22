Çin lideri Şi'den orduya 'Savaşa hazır olmaya odaklanın' talimatı

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Askeri Komitesi Başkanı olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'de düzenlenen seminerde askeri politikalara ilişkin değerlendirmeleri aktarıldı.

Şi, Çin'in ulusal savunması ve silahlı kuvvetlerin geliştirilmesinde uzun süredir devam eden sistemsel engeller, yapısal uyumsuzluklar ve politika sorunlarının çözülebildiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Şi, yeni durum ve görevlerin anlaşılmasını ve savaşa hazır olmaya odaklanmayı talep etti.

Şi, Komite'nin silahlı kuvvetleri güçlendirme stratejisini tam olarak uyguladığını vurguladı.