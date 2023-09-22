Çin'de Esad-Şi zirvesi: 'Stratejik ortaklığın kuruluşunu ilan edeceğiz'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Hangcou kentinde bir araya geldi.

CCTV'nin aktardığına göre Hangcou'da yapılan Suriye-Çin zirvesinin başlangıcında Şi "Bugün Çin-Suriye stratejik ortaklığının kuruluşunu ilan edeceğiz" dedi. Şi bu ortaklığı ikili ilişkilerin tarihinde bir kilometre taşı olarak niteledi.

İstikrarsızlık ve belirsizlikle dolu uluslararası durum karşısında Çin'in Suriye ile birlikte çalışmayı sürdürmek ve dostça işbirliğini geliştirmek istediğini kaydeden Şi "iki ülke ilişkilerinin uluslararası zorlukların sınamasından geçtiğini ve güçlendiğini" söyledi.

Esad beraberinde dışişleri, ticaret ve ekonomi bakanlarının yer aldığı heyetle Şi'nin resmi davetlisi olarak Çin ziyaretine dün başlamıştı.

Bu, Esad'ın devlet başkanlığı görevindeki ikinci, ülkesindeki kışkırtılmış iç savaşın ardındansa ilk Çin ziyareti olma özelliğini taşıyor.

Esad'ın bugün Hangcou'da 19. Asya Oyunları açılış törenine de katılması ve daha sonra başkent Pekin'i ziyaret etmesi bekleniyor.