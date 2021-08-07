Çin'de dünyanın en eski darphanesi keşfedildi

NTV'nin haberine göre, İngiltere’de yayın yapan bilim dergisi Antiquity, dünyadaki en eski madeni paraların Çin’de basıldığına dair araştırmasını yayımladı.

Yayımlanan araştırmada Çin'in doğusundaki Henan eyaletindeki antik bir şehir olan Guanzhuang'ın kalıntılarında kazı yapan arkeologların, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce minyatür, kürek şeklindeki bronz sikkelerin seri olarak üretildiğini, bilinen en eski sikke darphanesini keşfettiklerini açıkladı.

Zhengzhou Üniversitesi'nde arkeolog ve araştırmanın baş yazarı olan Hao Zhao, duvarlarla çevrili ve Guanzhuang şehrinin MÖ 800 civarında kurulduğunu bildirirken, şehirde bronz kaplar, silahlar ve aletler dövülen dökümhanenin MÖ 770’li yıllarda açıldığını aktardı.

Şehir halkının 150 yıl içerisinde bronz madeni para üretmeye başladığını aktaran Zhao ve ekibi, radyokarbon tarihleme yöntemini kullanarak darphanenin MÖ 640 ila 550 yılları arasında çalışmaya başladığını belirledi.

İki madeni para ve düzinelerce kil para kalıbı bulundu

Araştırmacılar, kazıları sırasında bahçecilik aletinin küçültülmüş versiyonlarına benzeyen iki kürek şeklinde madeni para ve bunları dökmek için kullanılan düzinelerce kil kalıbı buldu.

Bulunan madeni paralardan birinin mükemmel durumda olduğunu aktaran araştırmacı ekibi, bronz madeni paranın 27 gram ağırlığında olduğunu aktardı.

Daha önce Lidyalıların ürettiği açıklanmıştı

Daha önce yapılan araştırmalarda halihazırda Türkiye sınırlarında kurulan Lidya İmparatorluğu'nun MÖ 630’da sikke ürettiğini belirtirken arkeolog Hao Zhao, Lidyalıların sikke ürettiği darphanenin MÖ 575 ile 550 yılları arasında kurulduğunu kaydetti.

Zhao, Guanzhuang darphanesinin “şu anda dünyanın bilinen en eski ve tarihi güvenilir olan darphanesi” olduğunu söyledi.