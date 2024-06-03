Çin'de casusluk soruşturması: 'Memur çift İngiliz istihbaratı için çalışıyor'

Çin, İngiltere istihbarat teşkilatını, devlet görevlisi bir çifti casus olarak işe almakla suçladı.

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, MI6 ajanlarının "görevlilerden birinin güçlü para arzusunu istismar etmesinin ardından kendisini eşiyle beraber işe almayı başardığını" kaydetti.

Bakanlığın açıklamasına göre, "Wang" olarak adlandırılan adam, "Zhou" olarak adlandırılan eşini İngiliz casusu olarak kendisine katılmaya ikna etti.

Olayın nasıl ortaya çıkarıldığına ilişkin detay vermeyen bakanlık, vakanın kapsamlı bir soruşturmanın ardından tespit edildiğini bildirdi.

Olayın hâlâ soruşturma altında olduğunu belirten Çinli yetkililer, çiftin suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin bir bilgi vermedi.

'İngiltere'de okurken görevi kabul etti'

Bakanlığın iddiasına göre, MI6, Wang'ı 2015 yılında Çin-İngiliz değişim programı kapsamında İngiltere'de okurken yetiştirmeye başladı. İngiltere'de ona "özel ilgi" gösteren görevliler "ilgi alanlarını ve zayıflıklarını daha iyi anlamak" için onu akşam yemeklerine ve turlara davet etti. Üniversite mezunu oldukları bahanesiyle kampüste onunla arkadaş olan MI6 görevlileri, kendisine "ücretli danışmanlık hizmetleri" vermeye başladı. MI6 görevlileri, sonrasında Wang aracılığıyla eşi Zhou'yu da Çin'e karşı casusluk yapması için işe aldı.

Her ikisinin de Çin'in adı açıklanmayan bir devlet kurumunda "temel gizli rolleri" olduğunu ifade eden bakanlık, WeChat'te yaptığı açıklamada, "Wang başlangıçta tereddüt etti ancak görevlilerin süreklileşen ikna çabaları, ayartma ve hatta zorlamalarına direnemeyerek sonunda kabul etti. Wang'ın güçlü kışkırtmasıyla Zhou da istihbarat toplamayı kabul etti. Kendisi ve karısı İngiliz casusları oldular" ifadelerini kullandı.

Bakanlık sık sık uyarılar yapıyor

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz Ağustos ayında Çin'in mesajlaşma uygulaması WeChat'te yayına başlayan resmi kanalında sık sık güncellemeler yayınlıyor.

Bakanlık, bu süre zarfında vatandaşlarına yabancı casusluk ajansları için çalışan unsurlara karşı birçok kez uyarıda bulunmuştu.

Vatandaşları askeri teçhizat fotoğraflamamaları konusunda uyaran bakanlık, Çin'in uçuş verilerini diğer ülkelere iletmek için "gönüllü olarak havacılık meraklılarını işe alan" kuruluşlara karşı da bir uyarı yayınlamıştı.

İngiltere'nin suçlamasına misilleme mi?

Geçtiğimiz Nisan ayında, İngiltere iki kişiyi Çin için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklamıştı.

Şahıslar, yabancı bir devlete "makaleler, notlar, belgeler veya bilgiler" vermekle suçlanırken, Çin iddiaları "kötü niyetli iftira" olarak nitelendirmişti.

Aynı gün içerisinde Almanya, Çin istihbaratına potansiyel askeri amaçlı teknolojiler teslim ettiği için üç Alman vatandaşının tutuklandığını duyurmuştu. Bir gün sonra Almanya, Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı AfD partisinden bir üyesinin yardımcısını Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklamıştı.

İngiliz polisi, geçtiğimiz ayın başlarında da Hong Kong istihbarat servisine yardım etmekle suçlanan eski bir Kraliyet Deniz Piyadesi'nin ölü bulunduğunu duyurmuştu.

Çin'in, son yaşananları kamuoyuyla paylaşması, Batı medyası tarafından İngiltere'ye misilleme olarak yapılmış olabileceği yönünde değerlendirildi.