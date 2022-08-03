Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı 

Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir anaokuluna gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Anfu bölgesindeki özel bir anaokuluna saldırı gerçekleştirildi. Şapka ve maske takan bir şahıs, yerel saatle 10.00 sıralarında anaokulunu basarak 3 kişiyi öldürdü ve 6 kişiyi yaraladı.

Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir polisin yaralı çocuğu ambulansa taşıdığı görüldü. Hayatını kaybedenlerin yaşlarına dair bilgi verilmezken, polis saldırganın 48 yaşındaki Liu Mouhui olduğunu duyurdu. Saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.