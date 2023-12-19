Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem: En az 118 ölü, 500 yaralı

Çin kuzey batısındaki Gansu ve Çinghay eyaletlerinde dün gece 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Gansu'nun başkenti Lanzhou'nun 100 kilometre güney batısı olarak kaydedilen depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre, deprem sonucu en az 118 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı.

Devlet televizyonunun aktardığına göre, deprem nedeniyle binlerce ev hasar gördü. Kent altyapılarının da "çeşitli ölçüde" zarar gördüğü kaydedildi.

Gansu yetkilileri, eyalette şu ana kadar 105 kişinin öldüğünü, 397 kişinin yaralandığını duyurdu. Çinghay yönetimiyse eyalette 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 182 kişinin yaralandığını, 20 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Çin Devlet başkanı Şi Cinping, arama kurtarma çalışmaları için "topyekün seferberlik" çağrısı yaptı. Arama kurtarma çalışmaları için 3 binden fazla itfaiye personelinin konuşlandırıldığı, yüzlerce askerin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Maliye ve Acil Durum Yönetimi Bakanlıklarının, deprem için 200 milyon yuan (28 milyon 200 dolar) acil yardım fonu ayırdığı aktarıldı.

2010 yılındaki 6,9 şiddetindeki Yushu depremi de Gansu ve Çinghai eyaletini vurmuş, deprem sonucunda 2 bin 698 kişi hayatını kaybetmişti.