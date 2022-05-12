Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis cezası

Trafikte "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı kişiye silahla ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, mahkeme heyeti, sanık Sezer Öztürk'ü "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Heyet, diğer sanık Ömer Genç'i ise 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Genç'in tahliyesine karar verdi.