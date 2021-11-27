Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı "yol verme kavgasında" 1 kişi ölmüş ve 1 kişi yaralanmıştı.
Eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin’den Gürcistan’a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.
Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İfadesi ortaya çıktı: 'Milliyetçi bir insanım'
Öztürk, hakimlikteki sorgusunda 15 yaşından beri milli takımda forma giydiğini, Almanya’da doğup büyümesine rağmen tüm yatırımlarını Türkiye’de yaptığını ve milliyetçi bir insan olduğunu söyledi.
Eski futbolcu, "olay gününe kadar hiçbir olaya karışmadığını" iddia ederek şöyle konuştu: