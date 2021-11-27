Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı "yol verme kavgasında" 1 kişi ölmüş ve 1 kişi yaralanmıştı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin’den Gürcistan’a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.

Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı: 'Milliyetçi bir insanım'

Öztürk, hakimlikteki sorgusunda 15 yaşından beri milli takımda forma giydiğini, Almanya’da doğup büyümesine rağmen tüm yatırımlarını Türkiye’de yaptığını ve milliyetçi bir insan olduğunu söyledi.

Eski futbolcu, "olay gününe kadar hiçbir olaya karışmadığını" iddia ederek şöyle konuştu:

“Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ö.G. benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocuklarıyla benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı.

Yanımda silah olmasına rağmen ateş etmedim. Şayet onları vurmak gibi bir niyetimiz olsaydı Ömer havaya ateş etmezdi, direkt onlara sıkardı. Olaydan sonra yaralı olduğum için iki ay yerimden kalkamadım. Tedavi oldum, mahkeme başlayana kadar yurt dışına çıkarak işlerimi halledecektim. Biraz da tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeniyle tedbiren yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. İfademde detaylı belirttiğim üzere atılı eylemi ben gerçekleştirmedim. Ayrıca olay sırasında karşı taraf Ö.’den düşen silahı aldığını Ö.’den duydum. Daha sonra Ö. havaya ateş etmeye başladı ancak karşı tarafın nasıl vurulduğunu görmedim. Suçsuzum.”