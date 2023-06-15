İş cinayetini 'teknik sebep' olarak duyuran Marmaray'dan başsağlığı mesajı

İstanbul'daki Zeytinburnu Marmaray durağında raylarda çalışma yapan Vedat Güçtekin isimli işçinin tren çarpması sonucu hayatını kaybettimesine ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray, iş cinayetine ilişkin "teknik bir sebep" ifadesini kullanmıştı.

Marmaray'ın söz konusu açıklaması tepkilere neden olurken; Marmaray, iş cinayetinde yaşamını yitiren Güctekin için başsağlığı mesajı yayımlandı.

"Elim kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmanın" başlatıldığı iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Haziran 2023 tarihinde Marmaray hattında alınan tüm tedbirlere rağmen gerçekleşen ve hepimizi derinden etkileyen üzücü olay sonucunda hayatını kaybeden mesai arkadaşımız demiryolcu Vedat Güctekin’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve tüm demiryolu camiasına başsağlığı diliyoruz. Demiryolu ailesini yasa boğan bu elim kaza ile ilgili adlî ve idari soruşturma başlatılmıştır."