Cinayetin detayları gündem olmuştu: 'Emniyet'ten suç şebekesine bilgi sızıyor'

Yıllar önce Baybaşin ailesi üyelerinden bir kişiyi öldürüp hapis yatan Murat Kartal’ın işkence yapılmış cesedi Büyükçekmece’de yapılan bir kazıda bulunmuş, Kartal'ın polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut tarafından Maltepe'deki evinden kelepçe takılarak bir otomobile bindirildiği ve Baybaşin ailesine teslim edildiği ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 polisin de aralarında yer aldığı 7 kişi tutuklanırken emniyet içerisindeki polislerin suç örgütlerine yakınlıkları bir kez daha tartışma konusu olmuştu.

Baybaşin ailesi hakkında yeni iddia

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Baybaşin ailesine ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusu yapıldı. Semih Sancar isimli yurttaşın verdiği dilekçede Baybaşin ailesiyle ilgili ticari bir meseleden kaynaklı aralarında uyuşmazlık olduğu, bu uyuşmazlık neticesinde ailesine ait Esenyurt’ta bulunan kafeye önce el bombası atıldığı, bir gün sonra ise kurşun sıkıldığı, aile üyelerinin ölümle tehdit edildiği iddia edildi.

Konum paylaşıldı

Ayrıca dilekçede emniyet içerisinden Baybaşin ailesine yardım eden başka polisler de olduğuna dair iddialarını güçlendiren ifadeler dikkat çekti. Dilekçede, “Benim kendileriyle bir irtibatım olmamasına rağmen bana ait olan telefon numarasına ulaşılmış ve tarafım aranmıştır. Ayrıca telefon görüşmesi esnasında benim bulunduğum konum bilgisini de tespit ettiklerini belirterek bulunduğum yeri bana söylemiş ve yine tehditlere devam etmişlerdir. Mahmut Baybaşin ile daha önceden hiçbir tanışıklığım olmadığı gibi hiçbir suretle de daha evvelinde benimle irtibata geçmemişlerdir. Yani, telefon numaramı ve anlık konum bilgimi bilmemeleri mümkün değildir. Kişisel verilerim hukuka aykırı olarak ele geçirilmiştir” denilerek kişisel verilerini Baybaşin ailesiyle paylaşan şüphelilerin tespit edilmesi istendi.