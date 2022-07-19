Cinayete ilişkin ifadesi ortaya çıktı: Maskeli birini gördüm, çekim yapıyordu

Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in katil zanlısı olarak tutuklanan Ufuk Akçekaya "Eve girdiğimde Nazmi Arıkan’ı sırt üstü yatar vaziyette kanlar içinde gördüm. Nazmi Arıkan bana 'Ufuk yardım et' diye seslendi" dedi.

Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in katil zanlısı olarak tutuklanan Ufuk Akçekaya soruşturma savcısına verdiği ifadesinde cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürerken "Eve girdiğimde Nazmi Arıkan’ı sırt üstü yatar vaziyette kanlar içinde gördüm. Nazmi Arıkan bana “Ufuk yardım et” diye seslendi" dedi.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Akçekaya, ifadesine Arıkan’ı 2015’ten beri tanıdığını ve kendisinden 5 milyon dolar, kolejlerinden ise 8.8 milyon dolar alacağı olduğunu söyledi.

Bir tanıdığının kendisini arayarak Arıkan'ın 11 Temmuz'da eve çağırdığını iddia eden Akçekaya özetle şöyle dedi:

"11 Temmuz 2022 günü taksi ile köye ulaştım. Oraya vardığımda gece olmuştu. Daha önce yaşadığım hadiseler aklımı kurcaladığı için taksiden inmeden Gelibolu’na geri döndüm. Otogardan otobüse binerek İstanbul’a dönüş yaptım.

12 Temmuz günü sabah saatlerinde F. C. tekrar aradı beni. ‘Önceki gün gitmemişsin, bugün git, hepimiz paramızı alalım’ dedi. Ben, kuşkulandığım şeyler olduğunu söyledim; kendisi ise korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Ogün, Esenler Otogarı’ndan Y. Turizm firmasında saat 14.30’da otobüse bindim ve Gelibolu’ya geldim.

Taksici beni bıraktıktan sonra, ayakkabılarımı çıkarıp çantaya koydum. Çoraplarımla yürüdüm. Havanın kararması için 35-40 dakika kadar ağaç dibinde bekledim. Daha sonra başka bir noktadaki ayçiçeği tarlasına geçtim. Burada da 15-20 dakika bekledim. Taksiden inip eve girene kadar geçen süre 1,5-2 saattir.

Evdeki 3-4 kişinin bir araca binip gittiklerini gördüm. Sonra içeri girmeye karar verdim. Evin arka balkonuna tırmandım ve balkon kapısından içeri baktım. Baktığımda Nazmi Arıkan’ı sırtüstü yatar vaziyette gördüm. Ben içeri girdiğimde, kavga olur diye uçları açık yumruk kısmı sert biçimde olan bir çift eldiveni giydim.

Arıkan’ı sırt üstü yatar vaziyette kanlar içinde gördüm. Nazmi Arıkan bana “Ufuk yardım et” diye seslendi. Ben de orada bulunan yastığı tampon yapmak amacı ile elime aldım. Bu esnada, Nazmi Arıkan’ın sol tarafına saplı bir bıçak olduğunu gördüm. Bıçağı çıkarıp kenara doğru fırlattım, elimdeki yastıkla tampon yaptım.

Odada gaz kokusu olduğunu düşünerek doğrudan fırına doğru gittim ve gaz düğmelerini kapatmak için çevirdim. Tam o sırada, odaların birinde 1.70 boylarında yüzü maskeli; siyah giyimli birinin olduğunu gördüm. Bu kişi, telefonla çekim yapıyordu.

Ben mutfağa yakın bir yerdeki masanın üzerinde susturucu takılı silahla, bu kişiye, benim girdiğim balkonda olduğu noktada bir el ateş ettim. Bu kişi balkondan atlayarak kaçtı. Ben de arkasından gittim. Daha sonra tekrar balkondan girerek eve geldim. Bu şekilde 20 dakika kadar bekledim. Gelen giden olmayınca yine balkondan inerek evden çıktım. Elimdeki silahı da ayçiçeği tarlasına attım.

Ben, olay yerinde çok dikkat ettiğim için üzerime kan lekesi hiç bulaşmadı. Üzerimde bulunan pantolonu Gelibolu otogarında çıkarıp şort giydim.

Akçekaya, olay bölgesine bulunan ve üzerinde “T. M.” yazılı kanlı bıçağın aynısından 10 tanesinin daha Etiler’deki evinde bulunmasına yönelik soruya ise “Evimde ele geçirilen bıçakları 2021 yılbaşı için hediyelik olarak F. C. ile birlikte yaptırdık. Pandemi nedeni ile bu bıçakları sahiplerine teslim edemedim"

Evde 2-3 bıçak kılıfı gördüm

Akçekaya, cinayetin işlendiği evde 2-3 bıçak kılıfı gördüğünü ancak bunları beraberinde götürmediğini söyledi. Akçekaya, cinayetin işlendiği evdeki lamba ile Nazmi Arıkan’ın aracındaki kan izlerinden ise haberinin olmadığını söyledi.