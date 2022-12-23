Cinayet 16 yılın ardından çözüldü: Sanığa 23 yıl hapis

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam köyünde, 28 Mayıs 2005'te yalnız yaşayan Fatime Balcı, evine giren kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Şüpheli, suç aleti bıçağı bırakıp kaçarken, 17 bıçak darbesi alan Fatime Balcı ise hayatını kaybetmişti.

Evden herhangi bir şeyin çalınmadığını belirlenirken, olay yerindeki parmak izleri ile kan lekeleri için DNA incelemesi yapılmış ancak bakılan 63 kişi ile eşleşme sağlanamamıştı.

Şüpheli 16 yıl sonra tespit edildi

DHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekibin yeniden yapılan kan ve parmak izi eşleşmesiyle cinayet çözüldü.

Ekipler, şüphelinin Hüray Balcı olduğunu belirledi. 1 Mart 2021'de gözaltına alınan Balcı, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

23 yıl hapis cezası

Sorgusunda "Hırsızlık amaçlı eve girdim. Aramızda boğuşma oldu. O anda merdiven boşluğunda bıçakladım. Tektim, hiçbir şey almadım, olay sonrası evden ayrıldım" diyen Hüray Balcı hakkında, ağırlaştırılışmış müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Karar duruşmasında mahkeme heyeti, suçun küçük yaşta işlendiğini gözeterek Balcı'yı 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'silahlı yağma' ve 'konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından ise zaman aşımı gerekçesiyle sanığa ceza vermedi.