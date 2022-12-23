Bir savcı, akrabasının dosyasını istedi engellenince odayı silahla bastı

AKP içindeki Pelikan yapılanmasına yakınlığıyla bilinen Sontv isimli internet sitesinde, dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Habere göre; İstanbul Anadolu Adalet Sarayında Daimi Arama Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A. tartışma yaşayan bir akrabasının evrakını karakoldan istedi. Bunun üzerine Adliye’de görevli Başsavcı Vekili Ö.Y.’ye haber verildi. Başsavcı Vekili Ö.Y. evrakı F.A.’ya vermemeleri talimatında bulundu.

Bunu öğrenen F.A. silahını da beline takarak “hesap sormak için” Başsavcı Vekili Ö.Y.’nin odasını bastı. Sekreteriyle olan bağrışmaları duyan Başsavcı Vekili, kendisini odasına kilitledi.

Başsavcı Vekili Ö.Y. ile görüşmek isteyen savcıyı ise F.A.’nın sekreteri sakinleştirmeye çalıştı. F.A.’nın sakinleşmesi için çaba gösteren sekreterin bu çabaları sonuç verdi ve F.A. odayı terk etti.

Akli dengesi olmadığı gerekçesiyle Adli Tıp'a sevk edilmiş

Avukatlıktan, Cumhuriyet Savcılığına geçiş yaptığı öğrenilen F.A.’nın daha önce Bartın Adliyesinde görev yaptığı belirlendi. O dönem Bartın Cumhuriyet Başsavcısının, Cumhuriyet Savcısı F.A.’nın akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Adli Tıp’a sevk ettiği öğrenildi.