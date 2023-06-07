Çin ve Rusya Pasifik'te ortak tatbikat yaptı, Japonya savaş uçaklarını havalandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ve Çin Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklarla Asya-Pasifik bölgesinde ortak tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikata Çin'e ait H-6, Rusya'ya ait Tu-95 tip bombardıman uçaklarının yanı sıra Su-30 ve Su-35 uçaklarının katıldığı bildirildi.

Japonya savaş uçakları havalandı

Öte yandan Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'e ait iki H-6 ve Rusya'ya ait iki Tu-95 tip uçağın "Japonya'ya yakın sularda" ortak uçuş yaptığı kaydedildi.

Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinden Doğu Çin Denizi'ne doğru yapılan söz konusu ortak uçuşa karşı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) ait savaş uçakları havalandı.

Bakanlık açıklamasında, Japonya'nın hava sahasının ihlal edilmediği ancak ortak uçuşun "açık güç gösterisi" şeklinde nitelendirildiği belirtildi.

Söz konusu ortak uçuşa yönelik "derin endişelerin", diplomatik yollar vasıtasıyla, Rusya ve Çin'e aktarıldığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da dün, 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini duyurmuştu. (AA)