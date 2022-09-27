Çin ve KDHC arasındaki demiryolu bağlantısı yeniden açılıyor

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde (KDHC) ortaya çıkan koronavirüs vakaları sebebiyle beş aydır faaliyetine ara verilen demiryolu bağlantısının tekrar kullanıma açılacağı duyuruldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Çin’in “sıfır vaka” politikası kapsamında, KDHC’de koronavirüs vakalarına rastlanması üzerine nisan ayında kapatılan Çin-KDHC kargo demiryolu bağlantısının yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi.

Global Times’ın aktardığı habere göre, Wang, “İki taraf, malların istikrarlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak, Çin ile KDHC arasındaki dostane ilişkilere katkıda bulunmak için koordinasyonu güçlendirmeye devam edecek” dedi.

Çin'deki Dandong şehri ile KDHC’deki Sinuiju arasındaki demiryolu bağlantısı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin açık ara en büyük ticaret ortağı olan Çin'e olan ana bağlantısı konumunda. Ticaret yolunun yeniden açılmasının, KDHC’nin üzerindeki ekonomik baskıyı azaltacağı belirtildi.

Demiryolu bağlantısı KDHC tarafından 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınmış, bu yılın başında tekrardan açılmıştı. Ancak bu sefer KDHC’de vakaların görünmesi üzerine Çin tarafı demiryolunun faaliyetine ara vermişti.