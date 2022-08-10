Çin, Tayvan'daki askeri tatbikatların sonlandığını duyurdu

Çin, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların sona erdiğini duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yapılan açıklamada Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiği belirtilirken, Tayvan Boğazı'ndaki durumun yakından izleneceği ve muharebeye hazırlık tatbikatlarının düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.

Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve 4 gün süren Tayvan çevresindeki tatbikatlarının sonra ermesinin ardından bugün yeni tatbikatlar düzenleneceğini duyurmuştu.