ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Tayvan gezisi tamamen buna değdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün Today programına verdiği söyleşisinde, Tayvan'a yaptığı son tartışmalı geziden pişmanlık duymadığını ve "tamamen buna değdiğini" söyledi.

Pelosi, ziyareti için ABD'deki iki partiden de "ezici bir destek" aldığını söylerken kendisinin ve heyetinin Tayvan halkı tarafından çok iyi karşılandığını iddia etti.

Pelosi, Çin'in "Tayvan'ı izole etmesine izin verilmeyeceği" ve adayı kimlerin ziyaret edip edemeyeceğini dikte etmeyeceğini söyledi.

Pekin'in olaya tepkisini "Çinlilerin genellikle yaptıkları şey" olarak nitelendiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in "kendi özgüvensizlikleri nedeniyle bir zorba gibi davrandığını" da sözlerine ekledi.

ABD resmi olarak Tayvan'ın bağımsızlığını tanımazken, Pelosi ziyaretin ABD'nin statükoyu koruma politikasına uygun olduğunu iddia ederek, ziyarette "yıkıcı bir şey" olmadığını söyledi. Bununla birlikte Pelosi, Washington'un Tayvan İlişkileri Yasası kapsamında Taipei'yi desteklerken aynı zamanda 'Tek Çin' politikasına bağlı kalacağını Çin'e bildirmenin önemli olduğunu da vurguladı.

Ziyaretin arka planı

Pelosi adaya düzenlediği geziyle, 1997'den bu yana Tayvan'ı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkili oldu. Öte yandan gezi, Tayvan çevresindeki altı deniz bölgesinde askeri tatbikatlar başlatan Pekin'den güçlü bir tepki aldı. Pekin ayrıca Pelosi ve ailesine yaptırım uyguladı ve Taipei'ye ticaret kısıtlamaları getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan, kendilerini Çin devletinin meşru temsilcisi olarak tanımlarken, anakara Çin, adayı topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve Pelosi'nin yaptığı ziyaretleri egemenliğine bir saldırı olarak yorumluyor.

Söz konusu adımı Pekin, çoğu ülkenin Tayvan'ı diplomatik olarak tanımaktan kaçınması olarak sonuçlanan 'Tek Çin' ilkesinin ihlali olarak görüyor. 1979'dan beri Pekin'i resmi olarak Çin'deki tek meşru otorite olarak tanımasına rağmen, ABD ada ile güçlü gayri resmi bağlarını sürdürüyor, sık sık Taipei'ye silah satıyor.