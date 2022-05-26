Çin: Solomon Adaları'na askeri üs kurma niyetinde değiliz

Çin, Solomon Adaları'nda askeri üssü kurma gündemi olmadığını açıkladı. Nisan ayında Çin, güney Pasifik ülkesi Solomon Adaları'yla bir güvenlik anlaşması imzalamıştı. Anlaşma ABD ve Avustralya'nın büyük tepkisini çekerken, iki ülke Honiara'nın Çin'in adalarda askeri bir üs kurmasına izin vermesi durumunda Solomon Adaları'na müdahale etme sinyalleri vermişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'in Solomon Adaları'nda kalıcı bir askeri tesis kurmaya "hiç bir niyeti" olmadığını ve geçen ay kaleme alınan anlaşmaya dair “Kimseye dayatılmadı ve herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadı" dedi. Vang, Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele ile görüşmesinin ardından Honiara'da gazetecilere verdiği demeçte, "Askeri üs kurma niyetinde değiliz" dedi.

Avustralyalı yetkililer ve Batı medyası tarafından Çin'le Solomon Adaları arasındaki güvenlik anlaşmasına ilişkin "Canberra'nın arka bahçesine müdahale" şeklindeki yorumlara da ilişkin konuşan Vang, Pasifik uluslarının “kimsenin arka bahçesi olmadığını” söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, "Bütün Pasifik ada ülkeleri, sadece başkalarının takipçisi olmak yerine kendi seçimlerini yapma hakkına sahiptir" dedi.

Vang önümüzdeki günlerde Solomon Adaları'yla birlikte önerilen bir bölgesel ticaret ve güvenlik anlaşmasını görüşmek üzere Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Yeni Gine ve Doğu Timor'u ziyaret edecek.

Canberra ve Washington, geçen ay imzalanan Solomon Adaları'nın 'güvenliği sağlamak' için Çin polisi veya askeri personelinin konuşlandırılmasını talep etmesini ve Çin Donanması gemilerinin adaları yakıt ikmali için kullanmasına izin vermesini kapsayan güvenlik anlaşmasını şiddetle kınadı.