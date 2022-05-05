Avustralya'dan Solomon Adaları'na tepki

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin işgal tehdidi altında olduğunu söyledi. Çin ile de güvenlik anlaşması imzalayan Solomon Adaları'ndan gelen bu çıkışa, Avustralya yetkilileri tepki gösterdi.

Reuters'in haberine göre, Avustralya Başbakanı Morrison bugün yaptığı açıklamada, Solomon Adaları'nın iddialarının doğru olmadığını söyledi. Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton yaptığı açıklamadaysa, Solomon Adaları'nın daha önce Avustralya'dan savunma takviyesi ve polis gücü isteğinde bulunduğunu, Manasseh Sogavare'nin tepkisinin arkasındaki sebebin adadaki Avustralya güçleri olduğunu söyledi.

Avustralya Savunma Bakanı Dutton, "Başbakan Manasseh Sogavare'nin şu anda altında olduğu baskıyı anlayabiliyorum, ancak daha önce Avustralya ziyaretinde dediği gibi, iyi bir arkadaş buluyor" dedi. Dutton, kendilerine silahlı güçlerini geri çekme talebi gelmediğini söyledi.

Avustralya'da muhalefet partisi İşçi Partisi Sözcüsü Brendan O'Connor, hükümeti Solomon ile ilişkilerin bozulmasına yol açtığı için eleştirirken, Avustralya'nın son dönemde yaptığı savunma harcamaları yerine Pasifik ülkeleriyle diplomasiye yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Solomon Adaları ile Çin arasındaki anlaşmanın detayları paylaşılmazken, Sogavare Çin'in adada üs kurmayacağını belirtti. Solomon Adaları Başbakanı Sogavare, Avustralya'yı Pasifik'i "arka bahçeleri" olarak gördükleri için eleştirmişti.