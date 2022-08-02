Çin Savunma Bakanlığı: Hedefe yönelik bir seri askeri operasyon başlatacağız

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Tayvan'a gelişinin ardından, Çin ordusunun yüksek alarmda olduğunu ve karşı önlem olarak bir dizi hedefli askeri operasyon başlatıldığını açıkladı.



Wu Qian, "Çin’in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunulacaktır" dedi.

Bakanlık, Pelosi'yi taşıyan uçağın Tayvan'a ulaşmasının hemen ardından yayımladığı açıklamada, Çin muhalefetine ve protestolarına rağmen yapılan ziyaretin "tek Çin" ilkesinin ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütleri ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti.

Çin'in ziyarete karşı olduğunun, kınadığının ve ABD'yi protesto ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar." ifadesi kullanıldı.