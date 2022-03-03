Çin Rusya'yla harekat öncesi koordinasyon içinde olduğu haberlerini yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vıngın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı öncesinde Pekin ile Moskova arasında koordinasyon yürütüldüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Sputnik'in aktardığına göre Vang, düzenlediği basın toplantısında, "bu tür dikkati başka yöne çekme ve suçlamayı yönlendirme uygulamalarının alçakça olduğunu" söyledi.

Daha önce New York Times gazetesi, Çin'in harekattan önceden haberdar olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Kış Olimpiyatları bitene kadar beklemesini istediğini iddia etmişti.