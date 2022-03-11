Çin Başbakanı Li Keçiang Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı.
Sputnik'teki habere göre Keçiang, 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar, küresel ekonominin toparlanmasını etkileyecek ve tüm taraflara zarar verecek' dedi.
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Çin: Rusya'ya yönelik yaptırımlar küresel ekonominin toparlanmasını etkileyecek
Çin Başbakanı, 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar, küresel ekonominin toparlanmasını etkileyecek ve tüm taraflara zarar verecek' açıklamasını yaptı.
Haber Merkezi
Çin Başbakanı Li Keçiang Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı.
Sputnik'teki habere göre Keçiang, 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar, küresel ekonominin toparlanmasını etkileyecek ve tüm taraflara zarar verecek' dedi.