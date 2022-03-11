Çin: Rusya'ya yönelik yaptırımlar küresel ekonominin toparlanmasını etkileyecek

Çin Başbakanı, 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar, küresel ekonominin toparlanmasını etkileyecek ve tüm taraflara zarar verecek' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Çin Başbakanı Li Keçiang Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı.

Sputnik'teki habere göre Keçiang, 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar, küresel ekonominin toparlanmasını etkileyecek ve tüm taraflara zarar verecek' dedi.

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