Çin: Rusya'ya yaptırımlar Ukrayna krizinde sorunları artırır

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, “Çin tüm tarafları rasyonel yaklaşıma bağlı kalmaya, Ukrayna’daki kriz ve buna bağlı sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyor” dedi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin bugün yaptığı açıklamada, Rusya’ya karşı tek taraflı yaptırımların yalnızca Ukrayna krizindeki çatlağı ve sorunu büyüteceğini söyleyerek G7 ülkelerinin Rusya’ya yaptırım uygulamaya hazır olduğuna ilişkin açıklamasına karşılık verdi.

Wang, “Mevcut durumda, tek taraflı yaptırımlar yalnızca bölünmeyi ve açmazı artırabilir. Çin, tüm tarafları rasyonel yaklaşıma bağlı kalmaya, Ukrayna çevresindeki krizi ve buna bağlı sorunları diyalog ve müzakereler yoluyla çözmeye çağırıyor." dedi. Çin Dışişleri Sözcüsü konuşmasına, "Mevcut durumda, savaşla ilgili dramatizasyon ve spekülasyonlar, sorumlu bir davranış değil. Yaptırımlar ve baskılar durumu yatıştırmaya yardımcı olmuyor ve bloklaşmanın teşvik edilmesi bizi Soğuk Savaş'ın eski yoluna daha da güçlü bir şekilde götürüyor." diye devam etti.

Wang tüm taraflara çağrı yaparak, "Tüm tarafları adil ve açık bir pozisyona bağlı kalmaya, diyalog ve müzakerelere yardımcı olmaya ve ayrıca Ukrayna krizinin hızlı bir şekilde çözülmesi için Minsk Anlaşmaları’nın düzgün bir şekilde uygulanmasına çağırıyoruz." dedi.

G7 Maliye Bakanları dün yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rus ekonomisi için "geniş çaplı sorunlara" yol açacak yaptırımlar uygulamaya hazır olduklarını belirtmişlerdi. Açıklamada, "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir Rus askeri saldırısı, hızlı ve koordineli bir yanıtla karşılanacaktır." denilmişti.