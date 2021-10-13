Çin, özel sektörle bağı kuvvetli finans kuruluşlarına inceleme başlattı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, büyük özel şirketlerle bağlarını genişleten devlet bankaları ve finans kurumları hakkında inceleme başlattığı belirtildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, incelemeler özel firmalarla "fazla dostane" ilişkiler geliştiren devlet bankaları, yatırım fonları ve mali denetçiler üzerine yoğunlaşıyor. Gazetenin aktardığı rapora göre, devlet kurumlarının yakın ilişkiler geliştirdiği özel şirketler arasında son aylarda Pekin yönetiminin eleştirisi altına olan borç batağındaki emlak şirketi Evergrande, ulaşım şirketi Didi Global Inc ve finans teknolojisi şirketi Ant yer alıyor.

WSJ'nin aktardığı rapora göre, 25 finans kurumu üzerinde yoğunlaşacak inceleme, Çin'in yolsuzlukla mücadele kurumu olan Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu (CCDI) tarafından yürütülecek. CCDI'nin finans kurumlarının kredi, yatırım ve mevzuat kayıtlarını incelemeye başladığı aktarıldı.

CCDI tarafından yapılan açıklamada, finans kurumlarına ve denetçilerine dönük denetimlerin Çin Komünist Partisi komitelerinin kapsamlı bir "siyasi incelemesi" çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi. CCDI'nin bu kurumlara dönük bir "siyasi disiplin ihlali" incelemesi yürüteceği kaydedildi.

WSJ'ye konuşan kaynakların, inceleme sonucunda tespit edilecek usulsüz anlaşma sahibi firmaların Pekin tarafından resmen soruşturulacağını aktardığı bildirildi.

Çinli denetçi kurumların son aylarda Alibaba ve Tencent gibi Çinli büyük şirketlere dönük denetimler yürüttüğü biliniyor.

Pekin yönetimi, 2020 yılı sonundan bu yana özel teknoloji ve eğitim firmalarının sermayesinin "düzensiz bir şekilde genişlemesini" önlemeye yönelik açıklamalarda bulunuyor.