Çin: NATO Avrupa'yı karıştırdı, şimdi sıra Asya-Pasifik'te mi?

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın "Avrupa'nın savunmasına odaklanan NATO, Pasifik'in korunması ve Tayvan gibi demokrasilerin kendilerini savunabilmesini de sağlamalı" sözlerinin ardından Çin'den açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO'nun Avrupa'yı karıştırdığı belirtilerek "Şimdi sıra Asya-Pasifik'te mi?" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, NATO'nun egemen ülkelere gerekçesiz savaş açıp bombalar yağdırdığını ve masum sivilleri yerlerinden ettiğini söyledi.

Sözcü Vang "Kuzey Atlantik'te bir askeri örgüt olan NATO güç göstermek ve çatışmalar çıkarmak için son yıllarda Asya-Pasifik bölgesine geldi" dedi.

Vang "NATO Avrupa'yı karıştırdı. Şimdi Asya-Pasifik'i ve hatta dünyayı mı karıştırmaya çalışıyor?" diye konuştu.