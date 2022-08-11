Çin Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Çin Merkez Bankası (PBOC) ülke ekonomisini enflasyon tehditlerine karşı koruyacağını belirtti ve büyümeyi desteklemek için devasa teşvikler ile aşırı para basımından kaçınacağını açıkladı.

PBOC Çarşamba günü yayımlanan çeyreklik para politikası raporunda, hem ekonomiyi destekleme hem de fiyat istikrarını sağlama sözü verdi. Banka aynı zamanda reel ekonomiye daha güçlü ve yüksek kaliteli destek sağlayacağını belirtti.

Bloomberght'nin haberine göre raporda, “Yapısal enflasyon baskıları kısa vadede artabilir ve ithal edilen enflasyon baskısı sürüyor. Gardımızı kolay bir şekilde indiremeyiz” denildi.

Açıklamalar, Çin’de tüketici enflasyonu verisinin Temmuz'da yüzde 2,7 ile 2 yılın zirvesine yükselmesinin ardından geldi.

Beklenti yüzde 2,9 artış açıklanması yönündeydi. Çin’de temmuz ayı yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 4,2 ile yüzde 4,9’luk beklentinin altında kaldı.

PBOC, tüketici enflasyonunun yılın ikinci yarısında bir noktada yüzde 3’ü aşabileceğini öngördü. Bununla birlikte banka, tahıl ve enerji arzını güvence altına alan önlemler ve ihtiyatlı para politikası sayesinde enflasyonu 2022’de yüzde 3’e yakın tutma hedefinin tutturulacağını tahmin etti.

Ekonomistler PBOC’nin açıklamasını yakın zamanda bir para politikası sıkılaştırması olacağı sinyali olarak değerlendirmese de önümüzdeki aylarda gevşeme adımı olması beklentisinin azaldığını belirttiler.