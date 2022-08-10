ABD'de enflasyon beklentilerin altında geldi: Avro ve altın değerlendi

ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5 ile beklentilerin altında geldi. Beklenti yüzde 8,7 artması yönündeydi.

Tüketici fiyatları, Temmuz ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Ekonomistler, Temmuz ayında fiyatların Haziran ayına göre yüzde 0,2 ve geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 8,7 artmasını bekliyorlardı.

Geçen ay yüzde 8.8 artması beklenen yıllık enflasyon yüzde 9,1 artarak rekor tazelemişti.

Temmuz ayında enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,9 arttı. Beklenti fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,5 artacağı yönündeydi.

Temmuz ayında enerji fiyatları yüzde 4,6 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

Beklentinin altında gelen veri sonrası avro, dolar karşısında düne göre yüzde 1'den fazla değer kazanarak 1,03255'i gördü.

Ons altın 4 Temmuz'dan bu yana ilk kez bin 800 doların üzerine çıktı.