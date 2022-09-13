Çin lideri Şi'den Kazakistan'a 'ortak güvenlik' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Orta Asya ziyareti öncesinde 'ortak güvenlik' çağrısı yaptığı bir yazı hazırladı.

15-16 Eylül'de Özbekistan'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi vesilesiyle küçük bir Orta Asya turuna çıkacak olan Şi, Kazakistan basını için kaleme aldığı yazısında "Çin, kolluk kuvvetleri, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini derinleştirmek için Kazakistan'la birlikte çalışmaya istekli" dedi.

Sputnik'in haberine göre Özbekistan basını için de bir yazı yazan Şi, güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme ve risk ve zorluklara çözüm bulma çağrısı yaptı.

Şi, Özbekistan'daki ŞİÖ Zirvesi'nden önce Kazakistan'ı ziyaret edecek. Çin lideri, ŞİÖ Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapacak. Bu, Ukrayna'daki özel askeri harekat başladıktan sonra Putin ve Şi'nin yüz yüze gerçekleştireceği ilk görüşme olacak.