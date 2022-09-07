Putin ve Şi, haftaya Özbekistan'daki ŞİÖ Zirvesi'nde ikili görüşme yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping'in 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşme yapacağı belirtildi.

Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Andrey Denisov, gazetecilere verdiği demeçte, "10 günden daha kısa bir süre sonra Semerkant'taki ŞİÖ Zirvesi'nde liderlerimizin yeni görüşmesi gerçekleşecek, biz buna aktif şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Bu yılki ŞİÖ Zirvesi'nin çok ilgi çekici olacağını kaydeden Denisov, zira bunun pandemiden sonraki ilk tam teşekküllü zirve olacağının altını çizdi.