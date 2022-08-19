Çin kuraklığa karşı 'bulut tohumlamaya' başladı

Son yılların en ciddi sıcak hava dalgası ve kuraklığıyla mücadele eden Çin'de, bazı bölgelerde yağışları artırmak amacıyla bulut tohumlama yapılıyor. Orta ve güneybatı bölgelerinde, yağış miktarını artırmak için çeşitli kimyasal maddeler yayacak roketler fırlatılıyor.

Çin, iki aydan fazla süredir tarım ve hayvancılığı tehdit eden, bazı bölgelerde elektrik üretiminde kesintilere sebep olan şiddetli kuraklık ve rekor kıran sıcak hava dalgasıyla baş etmeye çalışıyor. Ülkenin orta ve güneybatı bölgelerinde yağışları artırmak amacıyla bulut tohumlama yapılıyor.

Çin Ulusal İklim Merkezi'ne göre, 64 gün süren bu dönem ülkede 1961'den bu yana yaşanan en uzun sıcak hava dalgası olarak kaydedildi. Asya'nın en uzunu olan Yangtze Nehri'nin su seviyesi rekor derecede azaldı.

Ülkenin bazı bölgelerine normalin yarısından daha az yağış düştü. Yetkililer, hidroelektrik rezervlerinin yarı yarıya azaldığını söylüyor. Bu durum enerji şirketlerini de baskı altında bıraktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre yerel basın, kuraklıktan etkilenen Yangtze Nehri çevresindeki illerde, yağmursuzlukla mücadele etmek için bulut tohumlama operasyonlarına yönelindiğini bildiriyor. Yani bulutlardan düşen yağış miktarını artırmak için havaya çeşitli kimyasal maddeler yayacak roketler fırlatılıyor.

Elektrik kesintileri yaşanıyor

Siçuan eyaleti ve komşu illerdeki sıcaklıklar 40 santigrat dereceyi aştı. Reuters'ın yerel gazete Sichuan Daily'den aktardığına göre, eyaletteki devlet dairelerinden klimalarını 26 derecenin altında tutmaları ve çalışanlardan mümkünse asansör yerine merdiven kullanmaları istendi. Milyonlarca bölge sakini de elektrik kesintilerine maruz kalıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, eyalette bulunan yaklaşık 5,4 milyon kişinin yaşadığı Dazhou şehrinde elektrik kesintileri üç saat kadar sürebiliyor. Ayrıca eyaletteki fabrikalar, güç kaynaklarını evlere yönlendirmek için alınan acil durum önlemlerinin bir parçası olarak, üretimi kesmek veya işi durdurmak zorunda kalıyor.

Siçuan havzası ve orta Çin'in büyük bölümlerinde yüksek sıcaklıkların 26 Ağustos'a kadar devam edeceği öngörülüyor.