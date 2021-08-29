Çin: Koronavirüsün kökeninin soruşturulmasını destekliyoruz

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, Çin'in Covid-19'un kökenlerinin izini sürmeyi amaçlayan bilimsel araştırmaları desteklediğini, ancak konunun siyasallaştırılmasına karşı olduğunu söyledi.

Xinhua haber ajansının aktardığına göre Ma, "Köklerin izini sürmeye yönelik bilime dayalı çabaları destekliyoruz ve aktif olarak katılmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, bu konuyu politize etme girişimlerine kesinlikle karşıyız" dedi.

Ma, ABD'yi "salgın karşısında bilime dayalı köken takibi ve işbirliğinin doğru yoluna geri dönmeye" çağırdı.

Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden, Çin'i Covid-19'un kökenleriyle ilgili kritik bilgileri saklamakla itham etmişti.