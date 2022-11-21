Çin Komünist Partisi'nden CHP'ye ziyaret

Çin'in iktidar partisi Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Qian Hongshan başkanlığındaki ÇKP heyeti, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret etti. Çeviköz, “Birikimlerimiz ve benzer taraflarımız işbirliğimizi neredeyse mecburi kılıyor. Özellikle Çin’in bilim ve teknoloji alanında yaptığı atılımlar dikkatimizi çekiyor” dedi.

İki partinin üst düzey temsilcileri arasında yaklaşık iki saat süren toplantıda CHP ile ÇKP arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, somut konular üzerinde işbirliğinin ilerletilmesi kararı alındığı bildirildi.

Ünal Çeviköz, “Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. ÇKP’nin 100’üncü yılını geçen yıl kutladık. Gelecek yıl da CHP’nin 100’üncü yılını kutlayacağız. Asırlık partiler olarak iş birliğimizi güçlendireceğiz” dedi. Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki yıl önce yaptığımız kurultayda, İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemiz oybirliği ile onaylandı. İkinci Yüzyıl anlayışımız, aynı zamanda 21. yüzyıla çok hızlı şekilde uyum sağlayarak bir zıplama yapmayı hedefliyor. Ben ÇKP’nin 20. Kongresi kararlarına baktığımda da benzer bir anlayışı görüyorum. Birikimlerimiz ve benzer taraflarımız işbirliğimizi neredeyse mecburi kılıyor. Özellikle Çin’in bilim ve teknoloji alanında yaptığı atılımlar dikkatimizi çekiyor. Genel Başkanımızın ABD ve İngiltere ziyaretlerinin amacı; teknolojik fırsatları yerinde görmek ve bu fırsatları değerlendirmekti. Bu bağlamda; bu vizyonumuzu, sizin bu alandaki gelişmelerinizi yakından izleyerek zenginleştirmek isteriz.”

ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Qian Hongshan ise “CHP tarihi bir parti. Siyasette ve toplumda çok önemli roller oynuyor. ÇKP ile dostluk kuran ilk partilerdendir. Partinizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Çin’de çok meşhur, çok biliniyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken CHP’nin liderlik rolünü oynadığını vurgulayan Qian Hongshan, “Bu yüzden iki parti benzer tarihe sahiptir. CHP ile ortak çaba göstermeye, ilişkileri güçlendirmeye hazırız. Yönetim tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Somut işbirliğimizi güçlendirmek isteriz. Üyelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek, CHP’den daha fazla genç yöneticileri, pandemiden sonra Çin’e davet etmek isteriz.” dedi.

Görüşmede yer alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise Türkiye ile Çin, CHP ile ÇKP arasındaki dostluğun tarihten geldiğini belirterek, “CHP ile ÇKP’nin bundan sonra ilişkilerini daha kapsamlı yürüteceğine inanıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çin Devlet Başkanı, ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping’in "yolsuzluğu ve yoksulluğu bitirme çabaları"nın benzerlik taşıdığını söyleyen Kılınç, Kılıçdaroğlu’nun yoksullukla mücadele için Aile Destekleri Sigortası’nı, yolsuzlukla mücadele için de Siyasi Ahlak Yasası’nı önerdiğini anlattı.

Görüşmede CHP heyetinde Ünal Çeviköz ve Yüksel Mansur Kılınç’ın yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanlığı Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Bozdağ da yer aldı.

ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı, Qian Hongshan başkanlığındaki ÇKP heyetinde ise şu isimler bulundu:

“ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Jian Zhixin, Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Guo Yamin, Bakan Yardımcısı Danışmanı Zhao Yan, Asya Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı Wang Yumei, Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürlüğü’nden Danışman Jin Yufei, Çin İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian, İstanbul Başkonsolosluk Siyaset Daire Başkan Yardımcısı Jia Yifan, Çin Ankara Büyükelçiliği Parti Müsteşarı Zhu Yue ve Ataşe Zheng Qian.” (ANKA)