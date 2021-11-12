Çin Komünist Partisi, Şi'yi Mao'yla aynı statüye yükseltti

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Merkez Komite 6. Plenumu'nda Şi Cinping, parti tarihindeki üçüncü tarihi kararın kabul edilmesiyle Mao Zedong ve Deng Şiaoping'le aynı seviyede kabul edildi.

Kararda Şi'nin 'derin düşünceleri' ve 'önemli teorileri' selamlanırken bunların yaratıcısı olarak kabul edildi.

Dün kabul edilen karar, gelecek yılki kapsamlı liderlik değişikliği için zemin hazırlarken 2012'den bu yana ikidara gelmesinden beri Şi'nin "elde ettiği başarıları" övdü.

Plenumun kapanışında yayınlanan bir bildiride, partinin son 100 yıldaki zorlukları ve başarıları özetlendi ancak esas odaklanılan konu Şi'nin çalışmaları oldu. Bunlar, yolsuzluğa karşı savaş ve 2019 protestolarından sonra Pekin'in Hong Kong'da yaptığı müdahale etrafında betimlendi.

Şi Cinping'in "ulusun yönetimi konusunda bir dizi orijinal ve yeni kavram ve strateji geliştirdiğinin" belirtildiği metinde Şi "Yeni Bir Çağ için Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Şi Cinping Düşüncesi'nin baş yazarı" olarak tanımlandı.

Perşembe günü kabul edilen karar, ÇKP tarihinde bu türden alınan üçüncü karar oldu. Önceki kararlar, partinin gelişimindeki kritik dönüm noktalarında kabul edildi ve Mao'yla Deng üzerinde şekillendi.

Merkez Komitesi ayrıca resmi olarak 20. Ulusal Parti Kongresi'ni gelecek yılın ikinci yarısında düzenlemeye karar verdi.

Bu olay, ülkedeki iktidarda olacak toptan değişikliklerin habercisi kabul edilirken önümüzdeki dönem de Şi'nin devlet başkanı olarak devam edeceğinin sinyali olarak görülüyor.

Bildirinin Şi'nin başarılarını tasviri, onun siyasi liderliğinin ötesine geçiyor ve onu partiyi sosyalist bir Çin inşa etme kuralını ve misyonunu sürdürmeye yönlendiren bir dizi “orijinal teori ve stratejinin” mimarı olarak sunarak ideolojik cepheye uzanıyor.

Kararda “orta derecede müreffeh” ve "aşırı yoksulluğu ortadan kaldıran" toplum olma hedeflerine ulaşıldığı ve ülkenin artık ikinci yüzüncü hedefine doğru ilerlemeye başlamak için iyi bir konumda olduğunun altı çizildi.

Kararda 2049 yılına kadar “tam gelişmiş bir ulus” ve “kapsamlı ulusal güç ve uluslararası etki açısından küresel bir lider” hedefi de belirtildi. 2049 Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına tekabül ediyor.