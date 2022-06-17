Çin ilk yerli uçak gemisini denize indirdi

Çin tasarımı ve inşası ülkede yapılan, ilk yerli üretim yeni nesil uçak gemisini Şangay'da denize indirdi.

Fujian adı verilen gemi Çin'in üçüncü uçak gemisi olma özelliğini taşıyor.

Çin'in ilk uçak gemisi 1998 yılında Ukrayna'dan satın aldığı, tamamlanmamış bir Sovyet dönemi uçak gemisiydi. Çin bu gemiyi tamamlayarak 2012'de kullanıma sokmuştu. Çin ikinci uçak gemisini ise bu geminin tasarımını temel alarak inşa etmişti.

Elektromanyetik mancınıklar ve durdurma sistemleri ile donatılan Fujian uçak gemisinin tam yük deplasmanının 80 bin tonun üzerinde olduğu açıklandı.