Çin iki yıl sonra düşüşte

Çin'in ihracat ve ithalatı Ekim ayında daralma gösterirken Mayıs 2020'den bu yana ilk eşzamanlı düşüşü kaydetti. Söz konusu daralma, ülkede pandeminin yayılmasını frenleme için artan önlemler ve küresel durgunlukla eş zamanlı geldi.

Ekim ayında yurt dışına giden sevkiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Bu yüzde 4,3'lük artış beklentilerinin oldukça altında. Eylül ayındaysa yurt dışına giden sevkiyatlarda yüzde 5,7'lik artış yaşanmıştı.

Reuters'in kendi hesaplamalarına göre, büyük ekonomilerde mal talebinden hizmetlere geçişi yansıtan, hacim bazında otomobil ihracatının büyümesi de Eylül ayındaki yüzde 106'dan yıllık bazda keskin bir düşüşle yüzde 60'a geriledi.

Çin'e gelen sevkiyatlarsa, Eylül ayındaki yüzde 0,3'lük artıştan Ekim ayında yüzde 0,7'lik bir düşüşle kaydedildi. Bu yüzde 0,1'lik tahmini artışın altında kaldı ve Ağustos 2020'den bu yana en zayıf sonuca işaret etti.