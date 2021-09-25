Çin: Huawei yöneticisinin tutuklanması politikti

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Huawei mali işler müdürü Meng Vanzhou'nun yıllarca tutuklu kalmasına neden olan dolandırıcılık suçlamalarını "tamamen uydurma" ve siyasi zulüm olarak nitelendirdi.

Kanada'da tutuklanan Huawei CEO'su Ren Zhengfei'nin kızı olan Meng, dün serbest bırakıldı. Serbest bırakma adımı ABD'nin Meng'in kendisine teslim edilmesi talebini çekmesinden sonra geldi.

Kanada'da yıllarca tutuklu kaldıktan sonra Meng nihayet Cumartesi günü Çin'e döndü. Kendisi Kanada polisi tarafından 2018'de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını atlatmak amacıyla "dolandırıcılık yapmakla" suçlayan iade talebi nedeniyle Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı.

ABD Cuma günü suçlamalarını ve iade talebini geri çekti.

Cumartesi günü, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, ABD ve Kanada'nın Meng'i tutuklamasının "siyasi zulüm" olduğunu ve ona karşı "sözde" dolandırıcılık iddiasının "tamamen uydurulmuş" olduğunu söyledi.

Meng'in Cuma günü serbest bırakılmasından sadece saatler sonra, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, casusluk ve hassas bilgiler toplamakla suçlanan iki Kanada vatandaşının, Michael Kovrig ve Michael Spavor'un Çin hapishanesinden salındığını ve eve döndüklerini duyurdu.