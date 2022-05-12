Çin: Hiçbir ülke kimsenin arka bahçesi değil

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Avustralya'yı Çin ve Solomon Adaları arasında yapılan güvenlik anlaşmasıyla ilgili sorumsuz açıklamalar yapmakla suçladı ve Solomon Adaları'nın egemenlik haklarına saygı duymaya çağırdı.

Sözcü Zhao, Solomon Adaları da dahil olmak üzere Pasifik Adası ülkelerinin egemen ve bağımsız olduğunu söyleyerek, "Avustralya 'Solomon Adaları'nın egemen karar alma mekanizmasına saygı duyduğunu' söylüyorsa, o şekilde hareket etmelidir. Hiçbir ülke kimsenin arka bahçesi değil" dedi. Zhao asıl endişe verici olanın Avustralya'nın eylemleri olduğunu belirterek, "Gerçekten endişelenmemiz gereken şey, Avustralya'nın Pasifik Adası ülkeleriyle iletişim kurmadan askeri bloklar oluştruması ve ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerle birlikte silahlanma yarışını teşvik etmesidir." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne Avustralya'nın Brisbane kentinde Solomon Adaları'ndan mevkidaşı Jeremiah Manele ile bir araya gelmiş ve Payne, Avustralya'nın Çin-Solomon Adaları güvenlik anlaşması hakkında endişeleri olduğunu, anlaşmanın şeffaf olmadığını kaydetmişti.

Solomon Adaları, Avustralya'nın kuzeydoğusunda yer alıyor.