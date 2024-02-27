Çin Hawaii'ye komşu ülkeye polis konuşlandırdı: ABD'den 'endişeliyiz' açıklaması

ABD yönetimi, Hawaii eyaletine komşu olan takımada ülkesi Kiribati'de Çin polisinin faaliyet yürüttüğünü tespit etmesinin ardından Pasifik ülkelerine uyarıda bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Kiribati'nin polis şefi Eeri Aritiera, geçtiğimiz hafta Çinli güvenlik yetkililerinin zabıtalık ve suç veritabanı programı üzerine ülke emniyetiyle çalıştığını bildirdi.

Takımadalardan oluşan 115 bin nüfuslu Kiribati, Hawaii'ye en yakın Pasifik ülkesi. Ülke, Hawaii kenti Honolulu'nun 2 bin 160 kilometre güneyinde yer alıyor.

Pekin yönetimi, Pasifik Adaları'nda güvenlik ilişkilerini geliştirmek üzere bir süredir adımlar atıyordu.

Konuya ilişkin Reuters'a açıklama yapan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Çin'den güvenlik gücü ithal etmenin herhangi bir Pasifik Adası ülkesine yardımcı olacağını düşünmüyoruz. Aksine, böyle yapmak bölgesel ve uluslararası gerilimleri tırmandırma riski taşır" dedi.

Washington'un, Çin'in dünya genelinde polis merkezi kurarak "uluslararası baskı çabaları" göstermesine hoşgörüyle yaklaşmadığını ifade eden sözcü, "Çin'le yapılacak güvenlik anlaşmalarının ve güvenlikle ilişkili siber ortaklığının Pasifik ülkelerinin bağımsızlığına dönük potansiyel sonuçlarına dair endişeliyiz" diye konuştu.

Kiribati'ye bağlı adalardan Butaritari

Bölgede stratejik bir öneme sahip

Kiribati, Hawaii'ye yakınlığının yanı sıra, Pasifik Okyanusu'ndaki 3,5 milyon kare kilometrelik münhasır ekonomik bölgenin içerisinde yer almasıyla stratejik bir öneme sahip olarak değerlendiriliyor.

Japonya'ya ait bir uydu takip istasyonu bulunan ülkenin Kanton Adası'nda Çin, ABD'nin 2. Dünya Savaşı döneminde inşa ettiği uçuş pistini yeniden yapmayı planladığını duyurmuştu.

Konuya dair endişelerini dile getiren ABD, Ekim ayında yaptığı açıklamada, eski askeri üssü olan Kanton Adası'nda iskele inşa etme ve Kiribati'de elçilik açma taahhütünde bulunmuştu.

Polis şefi Aritiera, Kiribati'nin 2022 yılında Çin'den polis desteği talep ettiğini, ancak ülkede Çin'e ait bir polis merkezi olmadığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl, ülkeye altı aylık nöbet değişimi planlamasıyla bir düzineye yakın Çin polisinin geldiği belirtildi. Aritiera'nın bu açıklamaları bir Çin elçiliği kaynağından doğrulandı.

Çin'in Pasifik bölgesindeki güvenlik açılımları

Çin'in bölgede güvenlik ve ticaret anlaşması imzalanması teklifi, 2022 yılında düzenlenen Pasifik Adaları Forumu'nda reddedilmişti.

Ancak Çin, 2022 yılında imzaladığı gizli güvenlik anlaşmasıyla Solomon Adaları'na polis konuşlandırmıştı. ABD ve Avustralya yönetimi, "bölgesel istikrarı bozacağı" gerekçesiyle bu anlaşmaya tepki göstermişti.

Başka bir Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine de, Çin'le polislik anlaşması için müzakere ettiğine dair iddiaların ardından, Çin'den polis desteği ve denetim teknolojisi desteği almayı kabul etmeyeceğini açıklamıştı.