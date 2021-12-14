Çin gıda ithalatına katı kurallar getiriyor

Çin Gümrük yetkilileri, 13 Aralık tarihli genelge ile, Çin’e gıda ithalatının gelecek yıl yeni tescil, denetleme ve etiketleme şartlarına tabi olacağını açıkladılar. İlk kez Nisan ayında duyurulan bu tedbirler, arı sütünden nebati yağ ve bebek besinine, geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

Avustralya, Japonya, Kanada ve İsviçre’yi de içeren yedi ekonomiden diplomatlar, Çin’e söz konusu uygulamayı, nasıl uygulanacağına dair belirsizlikleri işaret ederek, en azından 18 ay erteleme çağrısında bulundu. Bloomberg'in haberine göre bu ülkeler, yeni kurallara uyulamaması durumunda, lojistikte maliyetli, son dakika gecikmelerinin meydana gelebileceğinden ve dünyanın hali hazırda Kovid-19 pandemisinden dolayı ciddi deniz nakliyatı sorunları ile uğraştığı bir dönemde, küresel gıda tedarik zincirinde aksaklık riski ortaya çıkacağından endişe duyuyorlar.

Yeni kurallar, tüm denizaşırı imalatçılara, gıda işlemecilerine ve depolama tesislerine Çin gümrüklerinde tescil zorunluluğunu getiriyor. 18 özel kategoriye ait gıda üreticileri, kendi ülkelerindeki otoritelerin tavsiyelerine ihtiyaç duyarken, diğerleri online platformlar yoluyla kendi tescillerini yapmak durumunda kalacaklar.

Çin, Nisan ayındaki gümrük genelgesinde, bu adımın “etkin bir gıda güvenliği ve sağlığı yönetim sistemi” oluşturulmasına yardımcı olacağını ve gıda ithalatının ulusal düzenlemelere ve gıda güvenliği standartlarına uyumunu sağlayacağını kaydetti.