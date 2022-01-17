Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüdü

Çin ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4 büyüme kaydetti. Ülkede perakende satışlar Aralık'ta yüzde 1,7 arttı.

Bloomberg'in haberine göre Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 2021 yılında yüzde 8,1 büyürken, sanayi üretiminde de artış gözlendi, perakende satışlar ise hafif geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerinde Çin'in dördüncü çeyrek büyümesinin yıllık bazda yüzde 4 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Yılın tamamında ise ekonomi 2020 yılına göre yüzde 8,1 büyüme kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış kaydetti.

Öte yandan perakende satışlar aynı dönem için beklentilerin altında kalarak yüzde 1,7 yükseldi.

Sabit varlık yatırımları ise 2021 yılı için yüzde 4,9 büyüme kaydetti.

Ülkede işsizlik yüzde 5,1 olarak gerçekleşirken, 16-24 yaş arası işsizlik yüksek kalarak yüzde 14,3 oldu.